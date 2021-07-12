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  • Траоре приєднався до «Шахтаря» на зборі в Нідерландах
Ольга Романова
редактор
13:58, Сьогодні
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Траоре приєднався до «Шахтаря» на зборі в Нідерландах

Форвард Лассіна Траоре приєднався до «Шахтаря» на передсезонному зборі.

21-річний нападник поки буде єдиним легіонером у складі донецького клубу на зборах, інформує Терикон.

Траоре перейшов до «Шахтаря» влітку 2021 року з «Аякса» за 10 мільйонів євро. Буркінієць провів за «гірників» 14 матчів, у яких забив 9 м'ячів. Наприкінці вересня Лассіна отримав травму коліна, після чого на полі в офіційних матчах не з'являвся.

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#Шахтар #Траоре
Ольга Романова
редактор
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