13:58, Сьогодні
Надійне джерело
Траоре приєднався до «Шахтаря» на зборі в Нідерландах
Форвард Лассіна Траоре приєднався до «Шахтаря» на передсезонному зборі.
21-річний нападник поки буде єдиним легіонером у складі донецького клубу на зборах, інформує Терикон.
Траоре перейшов до «Шахтаря» влітку 2021 року з «Аякса» за 10 мільйонів євро. Буркінієць провів за «гірників» 14 матчів, у яких забив 9 м'ячів. Наприкінці вересня Лассіна отримав травму коліна, після чого на полі в офіційних матчах не з'являвся.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
13:00
ТОП новини
Оголошення
20:24, 11 липня
08:23, 12 липня
21
12:20, 6 липня
2
live comments feed...