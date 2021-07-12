  • Головна
  • Науковців і педагогів не призиватимуть на службу в армію: Рада ухвалила законопроєкт
Роман Лазоренко
головний редактор
16:28, Сьогодні
Надійне джерело

Науковців і педагогів не призиватимуть на службу в армію: Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт №7352, який передбачає, що науковців і педагогів не призиватимуть на військову службу.

Про це повідомила пресслужба парламенту.

"Сьогодні держава перебуває у стані війни. Але настане час, коли прийде перемога і ми спокійно продовжимо відбудовувати і наново будувати Україну. Це стосується не лише будівництва інфраструктури і житла. Це стосується наших дітей та молоді, яким потрібно буде давати фахову, якісну освіту. А також наших науковців, які повинні будуть продовжити розвивати українську науку", - зазначила голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

Раніше Рада розширила перелік осіб, які звільняються від призову на військову службу під час мобілізації. Мова йде про осіб, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти не тільки під час проведення антитерористичної операції, а також під час операції Об’єднаних сил та під час дії воєнного стану.

Жінок братимуть на військовий облік лише за згодою. На даний час у ЗСУ є потреба у жінках-фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій.

За неявку до військкомату без поважних причин в Україні передбачений штраф у розмірі від 1 700 до 3 400 гривень. За ухилення від призову порушнику загрожує від трьох до п'яти років в'язниці.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Рада #мобілізація #науковці #педагоги
Роман Лазоренко
головний редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Політичні новини", "Прес-реліз" та "Партнерський спецпроект" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту