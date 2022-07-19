Російські військові за добу вбили жителя Авдіївці. Ще двоє донетчан поранені

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Донецькій області загинули 626 мирних мешканців, без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.



Поранено було 1610 людей, - повідомляє голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

"За 18 липня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини — в Авдіївці. Ще 2 людини отримали поранення", - пише Кириленко, додавши, що за кожен злочин на нашій землі росіяни будуть відповідати!