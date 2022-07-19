Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 38 550 окупантів та 1691 танк

З 24 лютого по 19 липня Збройні сили України знищили 38 550 російських загарбників. Минулої доби противник втратив близько 100 військових, чотири танки, шість броньованих машин, дві артсистеми, три безпілотники, одну крилату ракету та 14 автоцистерн. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали: особового складу - близько 38 550 (+100);

танків - 1691 (+4);

бойових броньованих машин - 3892 (+6);

артилерійських систем - 851 (+2);

РСЗВ - 248 (+0);

засобів ППО - 113 (+0);

літаків - 220 (+0);

гелікоптерів - 188 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 693 (+3),

крилатих ракет - 167 (+1);

кораблів/катерів - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 2767 (+14);

спеціальної техніки - 70 (+0). Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюютьс

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Роман Лазоренко головний редактор