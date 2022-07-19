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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 38 550 окупантів та 1691 танк
Роман Лазоренко
головний редактор
10:46, Сьогодні
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 38 550 окупантів та 1691 танк

З 24 лютого по 19 липня Збройні сили України знищили 38 550 російських загарбників. Минулої доби противник втратив близько 100 військових, чотири танки, шість броньованих машин, дві артсистеми, три безпілотники, одну крилату ракету та 14 автоцистерн.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 38 550 (+100);
  • танків - 1691 (+4);
  • бойових броньованих машин - 3892 (+6);
  • артилерійських систем - 851 (+2);
  • РСЗВ - 248 (+0);
  • засобів ППО - 113 (+0);
  • літаків - 220 (+0);
  • гелікоптерів - 188 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 693 (+3),
  • крилатих ракет - 167 (+1);
  • кораблів/катерів - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2767 (+14);
  • спеціальної техніки - 70 (+0).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 38 550 окупантів та 1691 танк, фото-1

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюютьс

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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