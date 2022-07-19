Рашисти нанесли ракетні удари по заводах у Краматорську

Російські військові нанесли ракетні удари по Краматорську.

Про це 19 липня повідомив міський голова Олександр Гончаренко у Фейсбуці.

"Знову неспокійний ранок у Краматорську - ракетні удари по заводах. Нищать нашу промисловість", - повідомив мер.

Нагадаємо, що вчора зранку, 18 липня, Гончаренко також повідомляв, що у Краматорську відався гучний ранок - росіяни завдали 4 удари по промисловій зоні - з РСЗВ.