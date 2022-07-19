Ми на війну не підписувалися: мобілізовані у "ДНР" на фронті не підкоряються наказам росіян

Мобілізовані у «ДНР» відмовляються воювати проти ЗСУ. Наприклад, у 119 стрілецькому полку (СП), сформованому в основному з мешканців ОРДО, на Барвінківському напрямку.



Про це повідомляє Телеграм-канал "Вільнодумець".



Так, на Барвінківському напрямку (Харківська область) російським військам надано 119 стрілецький полк (СП), сформований здебільшого з мобілізованих у «ДНР».



"Російське командування хотіло надіслати їх у наступ на позиції ЗСУ, але мобілізовані послали росіян. Вони відкрито заявили, що не братимуть участі в бойових діях проти ЗСУ. Російські командири почали лякати, але у відповідь почули: «Воювати не будемо. А що ви нам зробите? Судитимете за те, що змушуєте ненавчених людей йти на позиції ЗСУ? Засудіть, так живими будемо», - йдеться у повідомленні.



Росіяни вирішили використати бойовиків 119 СП в охоронних заходах на своїх позиціях у населеному пункті Велика Камишеваха Барвінківського району.



"Але денеєрівська братва забила на службу. Обов'язки не виконують, командирам не підкоряються, вживають спиртні напої і тікають у самоволки, іноді з кінцями. Так, 14.07.2022 група військовослужбовців 119 СП була затримана поліцією в м. Ізюмі в стані алкоголь 47 бойовиків взагалі самовільно залишили місця несення служби, посилаючись на страх у зв'язку з початком обстрілів.Російський комбриг запросив допомоги у керівництва 1 АК.Ті прислали до місця дислокації 119 СП своїх представників тощо Порядок поки навести не вдалося, оскільки військовослужбовці 119 СП запропонували представникам і «емгебешникам» самим наступати на передові позиції ЗСУ, а мобілізовані підуть за навченими російськими військами. 119 СП може просто без бою здатися ЗСУ, а замінити їх там нікому, оскільки російських резервів не вистачає, тому мобілізовані 119 СП без страху розповідають своїм родичам, що на цю війну не підписувалися. А якщо росіянам хочеться воювати, нехай воюють», - розповіли історію в соцмережах.