Зеленський подякував студенту з Маріуполя, який вийшов до зруйнованого рашистами драмтеатру з українським прапором

Президент України Володимир Зеленський подякував за сміливість хлопцю, який вийшов в центр окупованого Маріуполя з українським прапором.

Про це Зеленський сказав під час вечірнього відеозвернення 18 липня.

"Сьогодні новинами розійшлася фотографія хлопця з Маріуполя, який вийшов на вулицю міста з українським прапором. Вийшов до залишків будівлі драмтеатру, зруйнованого російськими військами. Це було дуже сміливо. І я хочу подякувати йому за цей вчинок", - сказав президент.

Нагадаємо, що маріупольський студент вийшов на вулиці окупованого росіянами міста з українським прапором.

«Я просто українець і прагнення до свободи у мене в крові. Батьки мої зомбовані і після окупації вони стали на бік РФ. Тут це сталося з більшістю тих, хто залишився у місті. У Маріуполі працюють тільки ЗМІ РФ та «ДНР», немає жодної іншої інформації, окрім пропаганди», – сказав студент, чиє ім’я в цілях безпеки не називається.

Хлопець каже, що йому сильно пощастило, оскільки під час прогулянки на шляху не траплялися російські військові. Проте навіть без них юнака ледь не побили місцеві прихильники російського вторгнення.

У соцмережах люди пишуть, що таких українців треба витягувати з Маріуполя, бо їм загрожує небезпека від рашистів.