Верховна Рада відправила у відставку голову СБУ Баканова

Верховна Рада на засіданні 19 липня відправила у відставку усуненого від посади голову СБУ Івана Баканова. Він на засіданні присутнім не був.

За відставку проголосували 265 народних депутатів. Про це LB.ua повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Фото: Ярослав Железняк

203 голоси за звільнення дали "слуги народу", "ЄС" – 0, "Батьківщина" – 11, Платформа "За життя та мир" – два, "За майбутнє" – 12, "Голос", – 0, "Довіра", – 17, "Відновлення України", – 11, позафракційні – девʼять.

Питання призначення нового Голови СБУ на сьогоднішнє засідання не виносили.

Фото: Ярослав Железняк

Ранком 19 липня профільний комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні вирішив рекомендувати Верховній Раді ухвалити постанову про звільнення в цілому. Президентське подання про звільнення був уповноважений доповідати представник президента у Конституційному суді Федір Веніславський. Співдоповідав постанову голова комітету Олександр Завітневич.

Баканов був усунений від виконання обовʼязків у неділю, 17 липня. Аргументація – стаття 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, тобто невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків.

Президент Володимир Зеленський пояснив, що проти працівників силових структур України зареєстровано понад 650 проваджень, які стосуються державної зради і колабораційної діяльності. Такий масив злочинів проти нацбезпеки і звʼязки, зафіксовані між українськими силовиками і російськими спецслужбами, "ставлять дуже серйозні запитання до відповідних керівників. Кожне з таких питань отримає належну відповідь".

Цій заяві і усуненню Баканова передувало затримання співробітника СБУ, який до звільнення в березні очолював регіональне управління Служби безпеки по Криму. За даними слідства, він передавав ворогу інформацію.