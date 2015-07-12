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  • Рада проголосувала за призначення нової очільниці Мінсоцполітики
Роман Лазоренко
головний редактор
13:03, Сьогодні
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Рада проголосувала за призначення нової очільниці Мінсоцполітики

Верховна Рада на засіданні 19 липня призначила Оксану Жолнович новою очільницею Міністерства соціальної політики. 

За проголосували 282 народних депутати, повідомив LB.ua Ярослав Железняк ("Голос").

Фото: Ярослав Железняк
Фото: Ярослав Железняк

Жолнович працювала на посаді керівника Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу Президента з 2020 року. Також була радницею міністра соціальної політики, працювала в галузі захисту людей з інвалідністю, була помічницею ректора Львівського державного університету фізкультури та входила до Ради адвокатів Львівської області. 

Була членом політичної партії "Сила людей" і чотири рази балотувалася від неї до рад, втім жодного разу не була обрана.

Попередня очільниця Мінсоцу Марина Лазебна подала у відставку 15 липня. Вона була міністеркою з 2020 року. 

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#Рада #Жолнович
Роман Лазоренко
головний редактор
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