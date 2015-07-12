Рада звільнила харківʼянку Венедіктову з посади генерального прокурора

Верховна Рада дала згоду на відставку відстороненої генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.

Про це повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у Телеграм, інформує Lb.ua.

Венедіктова була присутня в парламенті.

"Ірина Венедіктова залишається в команді", – заявив Арахамія.

Він натякнув, що нове призначення Венедіктової буде повʼязано з дипломатією.

"Хочу нагадати всім, що Ірина в нашій команді з перших днів, в Офіс Генерального Прокурора ми делегували її з Верховної Ради. Тому прошу не вестися на чутки, які запускають через кадрові ротації у виконавчій владі. Ірина Венедіктова залишається в команді. Її досвід послужить державі на новому місці, яке потребує посилення фаховими менеджерами та правниками. Чекаємо новин про кадрові призначення на дипломатичному фронті й дякуємо за роботу", – заявив Арахамія.

Звільнення відбулося з обговоренням. За словами нардепа Ярослава Железняка ("Голос"), " гучних заяв або звинувачень не було".

За її відставку проголосували 264 депутати, зокрема 198 від "Слуги народу", 10 від "Батьківщини", Платформа "за життя та мир" – 14, "За майбутнє – 9", "Довіра" – 17, "Відновлення України" – 10, шість позафракційних, 2Голос" і "Євросолідарність" – 0.

Фото: Ярослав Железняк

Представляв це подання на пленарному засіданні Верховної Ради України Представник Президента України у Конституційному Суді України Федір Веніславський. Профільний комітет рекомендував нардепам визначитися щодо звільнення Венедіктової шляхом голосування, напротивагу рекомендації відправити у відставку голову СБУ Івана Баканова, звільнення якого також розглядали сьогодні.

Згідно з законодавством, генеральний прокурор призначається і звільняється президентом України після погодження народними депутатами.

У неділю, 17 липня, президент видав укази про відсторонення Ірини Венедіктової та усунення голови СБУ Івана Баканова. Володимир Зеленський пояснив, що це повʼязано з великою кількістю підозр у державній зраді та колаборантстві, які стосуються працівників правоохоронних структур.

Тимчасово виконувати обовʼязки керівника Офісу генпрокурора президент призначив заступнику Венедіктової Олексія Симоненка. Симоненко – той заступник, який 23 грудня 2020 передав кримінальне провадження за підозрою Олега Татарова в причетності до корупції за часів його роботи в "Укрбуді" від НАБУ до СБУ. У НАБУ заявили, що це рішення він ухвалив таємно, без консультацій з САП та самим бюро, і пізно увечері – після 23 години. Також він підписував підозри пʼятому президенту Петрові Порошенку.