Біля тисячі російських окупантів вирушили із Маріуполя до Запоріжжя

Біля тисячі російських військовослужбовців залишили свої позиції під Маріуполем і рушили в бік Запоріжжя.

Про це повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко 19 липня.

"Фіксуємо, що російські військові близько 1 тис. нелюдів, що базувались на кордоні Донецької та Запоріжської областей, в селищах по лінії Дем’янівка - Стародубівка - Захарівка, разом з військовою технікою зранку знялись зі стоянки та вирушили колонами в напрям Запоріжжя", - пишет Андрющенко.

За його даними, більшість особового складу військових - молоді чоловіки до 23 років, частина з них є строковиками.