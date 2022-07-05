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Біля тисячі російських окупантів вирушили із Маріуполя до Запоріжжя
Біля тисячі російських військовослужбовців залишили свої позиції під Маріуполем і рушили в бік Запоріжжя.
Про це повідомляє радник міського голови Петро Андрющенко 19 липня.
"Фіксуємо, що російські військові близько 1 тис. нелюдів, що базувались на кордоні Донецької та Запоріжської областей, в селищах по лінії Дем’янівка - Стародубівка - Захарівка, разом з військовою технікою зранку знялись зі стоянки та вирушили колонами в напрям Запоріжжя", - пишет Андрющенко.
За його даними, більшість особового складу військових - молоді чоловіки до 23 років, частина з них є строковиками.
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