Маріупольські педагоги, які не погодились працювати на окупантів, створили власну онлайн школу в Києві

Багато вчителів, які вирішили залишитись під окупацією і погодились запроваджувати російську освіту в Маріуполі, жаліються, що не мають вибору. Але, як з’ясувалось, вибір завжди є. Приклад цьому – вчителі 56 маріупольської загальноосвітньої школи.

Більшість з них вимушена була виїхати з Маріуполя. Люди знаходились в депресії. Вони не могли знайти роботу. Не знали, як їм жити далі.

«Я бачив, як страждає моя мама, завуч школи. І я вирішив, що можу допомогти. Ми зібрались з колегами, обговорили ситуацію і вирішили, що можемо відкрити приватну онлайн школу», - розповів Богдан Румянцев, який очолив новий заклад.

Для вчителів було важливо зберегти дух своєї школи, тому вони вирішили залишити назву – 56-та. Але закон про освіту вимагає вказувати у назві географічну прив’язку. Тому приватна онлайн школа була зареєстрована як «Київський приватний ліцей 56».

Зараз там працюють 16 педагогів. Основа команди – вчителі 56-ї. Але до них долучились і колеги з 57 та 68 шкіл.

«Наша школа ще до ковіда була дуже розвинутою в напрямку цифровізації. Тому нам дуже легко було працювати в умовах епідемії коронавірусу. Всі процеси онлайн навчання були відпрацьовані.

І зараз кожен педагог в нашій команді є фахівцем і добре знає, як правильно налагодити процес, щоб діти мали змогу отримувати якісні знання дистанційно», - пояснює директор школи.

Приватна онлайн школа 56 вже отримала ліцензію, точніше, це називається декларація на право надання освітніх послуг. Найближчими днями вона з’явиться на всіх офіційних сайтах Міносвіти.

Богдан Румянцев наголошує: викладання предметів - у відповідності до вимог Міністерства освіти України. Навчання – з 1 по 11 класи.

Діти будуть отримувати свідоцтво про освіту загального зразку.

«Наші педагоги мають всю необхідну сучасну техніку для запровадження дистанційної освіти. Кожен педагог має графічні планшети. Тож викладання предметів, навіть таких складних, які фізика або хімія, забезпечується на високому рівні», - пояснює Богдан Румянцев.

Не всі вчителі змогли врятувати свої ноутбуки та планшети з Маріуполя. Але на допомогу прийшла волонтерська ініціатива. Колишні випускники маріупольського технічного ліцею об’єднались в громадську організацію, яка надає допомогу маріупольським вчителям. (Ось тут ми детально розповідали про цю ініціативу).

Волонтери допомогли придбати все необхідне, щоб приватний ліцей мав змогу розпочати роботу.

Звісно, що в приватному ліцеї навчання коштує грошей. Проте маріупольські вчителі встановили найнижчі ціни серед приватних шкіл України.

«Для нас це скоріше гуманітарна місія, ніж бізнес. Ми хотіли, щоб вчителі, які втратили все, могли отримати можливість працювати і заробляти, і щоб діти, які поїхали з Маріуполя, мали змогу не втрачати зв’язок з містом і з українською освітою».

Найдешевша програма навчання екстерном коштує 550 грн на місяць, програма з більшою кількістю годин роботи в класі – 1999 грн на місяць.

«Ми пропонуємо три пакети на вибір: «Учень», «Екстернат» та «Підготовка до ДПА/ЗНО».

Пакет «Учень» (1999 грн/міс) передбачає наявність усіх предметів та уроків відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України. Не менш, як 30% уроків проводяться викладачами онлайн. Інші уроки проводяться в асинхронному режимі (з можливістю поставити питання викладачу в будь-яку мить).

Пакет «Екстернат» (від 555 грн/міс) передбачає доступ до навчального матеріалу, який опановується самостійно. В кінці навчального року складається одна контрольна робота з кожного предмета.

Пакет «Підготовка до ДПА/ЗНО» (від 1499 грн/міс) включає щотижневі індивідуальні уроки відповідно до обраного предмета з професійним репетитором», - пояснюють педагоги.

В ліцеї сподіваються, що Маріупольська міська рада піде назустріч батькам і за потреби зможе допомагати хоча б частково сплачувати за навчання дітей, якщо батьки такої можливості не мають.

Для того, щоб долучитись до навчання у ліцеї, треба мати доступ до Інтернету і відповідний пристрій. Навчання відбувається на платформі Google Suite for Education, яку добре знають як діти, так і вчителі. Учні навчаються безпосередньо з викладачами, мають цілодобовий доступ до навчального контенту, можуть переглядати відеоуроки, виконують інтерактивні завдання для засвоєння та самоперевірки після кожного уроку.

«Ми будемо трошки змінювати графік навчання. Будемо враховувати географічне місцезнаходження наших учнів і робити коректировку за часом. Поки не знаємо, чи зможемо ми давати уроки дітям на окупованих територіях. Ми зараз ведемо перемовини з нашим партнером – компанією Google. Але поки що не маємо від них відповіді», - каже Богдан Румянцев.

Для всіх батьків, хто зацікавлений в дистанційному навчанні своєї дитини, надаємо координати, де ви можете записатися в школу, проконсультуватись і спитати все, що вас хвилює.

тел.: +380984908032 (Telegram, Viber);

telegram: https://t.me/onlineschool56

сайт: www.56.in.ua

Instagram: https://instagram.com/online.school.56/

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