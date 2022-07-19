Росіяни обстріляли центр Краматорська: загинула одна людина, - ФОТО

Сьогодні, 19 липня, росіяни вдарили по центральній частині міста. За попередньою інформацією - авіаційними ракетами.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Павло Кириленко.

Наразі відомо про щонайменше одного загиблого цивільного.

У житлових поверхівках, які опинилися в епіцентрі удару, зчинилися пожежі.

Рятувальники ДСНС, що прибули на місце, ліквідують пожежі на надають допомогу людям.