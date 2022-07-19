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Росіяни обстріляли центр Краматорська: загинула одна людина, - ФОТО
Сьогодні, 19 липня, росіяни вдарили по центральній частині міста. За попередньою інформацією - авіаційними ракетами.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Павло Кириленко.
Наразі відомо про щонайменше одного загиблого цивільного.
У житлових поверхівках, які опинилися в епіцентрі удару, зчинилися пожежі.
Рятувальники ДСНС, що прибули на місце, ліквідують пожежі на надають допомогу людям.
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