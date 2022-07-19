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  • Росіяни обстріляли центр Краматорська: загинула одна людина, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
14:27, Сьогодні
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Росіяни обстріляли центр Краматорська: загинула одна людина, - ФОТО

Сьогодні, 19 липня,  росіяни вдарили по центральній частині міста. За попередньою інформацією - авіаційними ракетами.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Павло Кириленко.

Росіяни обстріляли центр Краматорська: загинула одна людина, - ФОТО, фото-1

Наразі відомо про щонайменше одного загиблого цивільного.

Росіяни обстріляли центр Краматорська: загинула одна людина, - ФОТО, фото-2

У житлових поверхівках, які опинилися в епіцентрі удару, зчинилися пожежі.

Росіяни обстріляли центр Краматорська: загинула одна людина, - ФОТО, фото-3

Рятувальники ДСНС, що прибули на місце, ліквідують пожежі на надають допомогу людям.

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#Краматорськ #обстріл #окупанти #Кириленко #загиблі
Ольга Романова
редактор
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