На Донбасі загинув відставний лейтенант із ВПС Швеції

На сході України загинув відставний шведський лейтенант. Про це повідомляє шведський ресурс SVT з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що раніше 28-річний чоловік працював у військово-повітряних силах Швеції в Упсалі. За даними видання, перед прибуттям в Україну він звільнився зі шведської армії.

«Він приїхав кілька місяців тому, щоб поділитися своїми тактичними знаннями», - говорить джерело.

Чоловік нібито загинув від розриву гранати. "Він думав, що краще стати до бою тут (в Україні), аніж у Швеції. Він не був найманцем чи провидцем. Він був хорошим хлопцем, який хотів щось зробити", – заявило джерело SVT.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з’явилися повідомлення про сотні шведів, що долучилися до лав українських збройних сил та Інтернаціонального легіону, але точна їхня кількість невідома.

Частина з них раніше служила у збройних силах Швеції і пішла воювати на боці України добровільно, звільнившись зі шведської армії. Деякі, навпаки, порушуючи закон, прибули в Україну, не звільнившись з лав збройних сил Швеції.