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Стали відомі наслідки ракетного удару по Краматорську: одна людина загинула, шість поранено
Один загиблий, шість поранених - такі наслідки сьогоднішнього ракетного удару по Краматорську.
Про це повідомляє пресслужба Донецької ОВА.
За висновками вибухотехніків, ворог застосував авіаційну крилату ракету Р-37.
Пошкоджено десять багатоповерхівок у центральній частині міста.
Ворог все частіше завдає ракетних ударів по Донеччині, не залишаючи цивільним шансів на порятунок. Тому вкотре звертаюся до всіх, хто досі залишається на території області, із закликом про евакуацію.
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