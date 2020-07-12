Стали відомі наслідки ракетного удару по Краматорську: одна людина загинула, шість поранено

Один загиблий, шість поранених - такі наслідки сьогоднішнього ракетного удару по Краматорську.

Про це повідомляє пресслужба Донецької ОВА.

За висновками вибухотехніків, ворог застосував авіаційну крилату ракету Р-37.

Пошкоджено десять багатоповерхівок у центральній частині міста.