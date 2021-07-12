Рада прийняла рішення про націоналізацію Новокраматорського машинобудівного заводу

Верховна Рада ухвалила примусове відчуження майна Новокраматорського машинобудівного заводу у місті Краматорськ на користь держави.

Про це повідомив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Ухвалення постанови № 7566 підтримали 316 народних депутатів.

У пояснювальні записці до документа зазначається, що ПрАТ "НКМЗ" є найбільшим у Європі підприємством важкого машинобудування, зосереджений на виготовленні унікальних машин й обладнання. Та є одним з найбільших спеціалізованих підприємств України.

Також на цей момент стало відомо про загрозу втрати виробничих потужностей ПрАТ "Новокраматорський машинобудівний завод" у зв’язку з можливим захопленням його російськими окупантами.

"Устаткування ПрАТ "НКМЗ" може бути залучено в кооперації підприємств оборонно-промислового комплексу під час виробництва великокаліберних снарядів, компонентів артилерійських озброєнь (стволів) та новітніх вітчизняних комплексів артилерійського озброєння, зокрема для найскорішого закриття нагальної потреби в артилерійських стволах 122 мм.

У зв’язку з цим дуже важливо не допустити захоплення обладнання ворогом та зберегти та використати його на благо України", – пишуть автори постанови.

Метою ухвалення цього документа Радою є забезпечення невідкладних потреб держави в секторі безпеки й оборони, а саме оборонно-промисловому комплексі, для здійснення заходів із захисту суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості держави від збройної агресії Росії.