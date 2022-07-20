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На Донеччині за добу окупанти вбили пʼять мирних мешканців та 16 поранили
За 19 липня росіяни вбили 5 мирних жителів Донеччини: 2 у Краснопіллі, 1 у Краматорську, 1 у Соледарі та 1 в Авдіївці.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко
Ще 16 людей отримали поранення.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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