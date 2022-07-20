У боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ ЗСУ знищили до 11 000 окупантів

За неофіційними даними російської сторони, у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ на Луганщині втрати окупантів склали близько 10 000-11 000 убитими та понад 20 000 пораненими.

Про це в ході дискусії, організованої Atlantic Council, повідомив голова Міноборони Олексій Резніков.

З-поміж убитих близько 2000 – це бойовики терористичної організації ЛНР і 8000-9000 – військові РФ.

Водночас понад 20 000 окупантів отримали поранення. З них близько 6500 – тяжкі травми з ампутацією кінцівок.