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У боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ ЗСУ знищили до 11 000 окупантів
За неофіційними даними російської сторони, у боях за Сєвєродонецьк та Лисичанськ на Луганщині втрати окупантів склали близько 10 000-11 000 убитими та понад 20 000 пораненими.
Про це в ході дискусії, організованої Atlantic Council, повідомив голова Міноборони Олексій Резніков.
З-поміж убитих близько 2000 – це бойовики терористичної організації ЛНР і 8000-9000 – військові РФ.
Водночас понад 20 000 окупантів отримали поранення. З них близько 6500 – тяжкі травми з ампутацією кінцівок.
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