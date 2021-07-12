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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 38 750 окупантів та 1 700 танків
З 24 лютого по 20 липня російська армія втратила на війні в Україні близько 38 750 військових. Минулої доби українські військові знищили ще близько 200 окупантів, дев’ять танків і один літак.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 38 750 (+200) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1 700 (+9) од;
- бойових броньованих машин ‒ 3 905 (+13) од;
- артилерійських систем – 856 (+5) од;
- РСЗВ – 250 (+2) од;
- засобів ППО – 113 (+0) од;
- літаків – 221 (+1) од;
- гелікоптерів – 188 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 703 (+10);
- крилатих ракет – 167 (+0);
- кораблів/катерів – 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 775 (+8) од;
- спеціальної техніки – 70 (+0)
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