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  • Із Донеччини в росію окупанти вивезли 108 дітей, позбавлених батьківського піклування
Ольга Романова
редактор
11:38, Сьогодні
Надійне джерело

Із Донеччини в росію окупанти вивезли 108 дітей, позбавлених батьківського піклування

Лише з Донецької області російські загарбники вивезли в РФ 108 дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

"Дітей віком від 5 до 16 років"влаштували" у прийомні сім’ї до громадян РФ. Зокрема, 14 липня 32 дітей передали у сім’ї росіян в Москві, Московській, Воронезькій, Калузькій та Тульській областях, а також у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. 13 дітей вивезли в росію з Донецька, Шахтарська і Макіївки. Ще 19 дітей до РФ було депортовано раніше.", - розповів Лубінець.

Він зазначив, що перед тим як "розподілити" дітей по різних регіонах Росії, їх привозять до Москви для зустрічі з "прийомними батьками".

"Росіяни називають це евакуацією, видаючи свої злочинні дії за благородні вчинки з порятунку українських дітей. Для пришвидшення «процесу привласнення» маленьких громадян України, указом президента РФ українським дітям-сиротам почали давати російське громадянство за "спрощеною процедурою", - додав омбудсман.

Лубінець також повідомив, що для відповідного реагування та врахування факту порушення Росією прав українських дітей направив повідомлення до Офісу Генерального прокурора України.

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#Донеччина #діти #окупація #депортація
Ольга Романова
редактор
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