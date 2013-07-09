Донецький "Шахтар" змінив місце реєстрації з Маріуполя на село Щасливе на Київщині.

Про це інформує sport.ua.

У Єдиному державному реєстрі клуб зареєстровано в селі Щасливе Бориспільського району, де знаходиться тренувальний комплекс "гірників".

Нагадаємо, що у 2018 році "Шахтар" провів аналогічну операцію, змінив Донецьк на Маріуполь.