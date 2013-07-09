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"Шахтар" змінив місце реєстрації з Маріуполя на село Щасливе
Донецький "Шахтар" змінив місце реєстрації з Маріуполя на село Щасливе на Київщині.
Про це інформує sport.ua.
У Єдиному державному реєстрі клуб зареєстровано в селі Щасливе Бориспільського району, де знаходиться тренувальний комплекс "гірників".
Нагадаємо, що у 2018 році "Шахтар" провів аналогічну операцію, змінив Донецьк на Маріуполь.
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