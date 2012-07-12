Мащовець: На Донеччині ЗСУ перейшли у контратаку та звільнили село

ЗСУ вдалося звільнити село у Донецькій області.

Про це повідомив військовий експерт Констянтин Машовець

- Після того, як числені атаки противника в районі Вугледара та Великої Новосілки, м'яко кажучи, "не вдалися", передові підрозділи Сил оборони України на цій ділянці, раптово для противника, контратакували та відбили в нього чергове село (яке, не скажу, бо ГШ ЗСУ просить про такі речі не повідомляти поперед нього...).

Однак, судячи зі всього, командування військ противника таки "зрозуміло для себе", що ситуація на Запорізькому напрямку та у суміжній з ним операційній зоні Донецького напрямку складається не дуже сприятливо для нього, тому поспіхом намагається виправити її.

Зокрема, для перегрупування на цей напрямок готуються часттини та підрозділи угрупування військ противника "Схід" (104-а обр МТЗ 29-ї ЗВА та 14-а обр СпП СВО). Судячи зі всього, перша буде розгорнута десь у районі Маріуполя, друга - у районі Волновахи.