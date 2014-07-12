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  • Не вистачає гарматного мʼяса: окупанти почнуть нову хвилю мобілізації на окупованих територіях Донбасу
Ольга Романова
редактор
15:57, Сьогодні
Надійне джерело

Не вистачає гарматного мʼяса: окупанти почнуть нову хвилю мобілізації на окупованих територіях Донбасу

У збройних формуваннях так званих "1-го та 2-го АК нм днр\лнр" проблеми з укомплектуванням починають набувати драматичного характеру.

Про це повідомив військовий експерт Констянтин Машовець.

“Окупаційним адміністраціям з числа колаборантів ні як не вдається "нашкрябати" потрібних російському військовому командуванню додаткових 10-11 тисяч "тушок". Тамтешні "мобіки" усе ніяк не мобілізуються... Не допомагає навіть сумісний поквартирний обхід будинків "поліції" з представниками житлово-комунальних господарств.

Тому, окупанти вирішили "різко активізувати" мобілізаційні заходи на теренах, захоплених ними після 24.02.2022 р. Зокрема, починаючи з 1.08.2022 р. цілий ряд окупаційних адміністрацій в окупованих містах та районах вже отримали наказ розпочати першу хвилю мобілізації чоловічого населення даних територій. Це стосується в першу чергу захоплених районів Луганщини. Окупаційні адміністрації та "органи військового управління" в м. Сватове та Старобілськ вже активно "форсують" підготовчі заходи для її проведення”, - написав Машовець.



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#ОРДЛО #днр #лнр #мобілізація #Машовець
Ольга Романова
редактор
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