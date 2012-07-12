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  • «Шахтар» підписав контракт с хорватським півзахисником
Ольга Романова
редактор
17:18, Сьогодні

«Шахтар» підписав контракт с хорватським півзахисником

Донецький «Шахтар» оголосив про підписання півзахисника Динамо Загреб Невена Джурасека, який у минулому сезоні виступав в оренді за Дніпро-1.

23-річний хорватський футболіст підписав із «Шахтарем» контракт на 2 роки, інформує пресслужба донецького клубу.

Невен Джурасек – вихованець «Вараждина», 2015 року перейшов до загребського «Динамо». У головній команді найсильнішого клубу Хорватії зіграв 3 матчі, ще в 36 поєдинках представляв другий склад. Виходив на поле в 5 зустрічах Юнацької ліги УЄФА. Сезон-2018/19 футболіст провів у загребському «Локомотиві» (15 матчів), а потім 2 роки виступав за «Вараждин» (63 гри, 4 голи). Сезон-2021/22 розпочав в оренді в «Дніпрі-1» (19 матчів), а завершив у словенській «Олімпії» (6 ігор).

Від 2014 року постійно виступав за юнацькі та молодіжні збірні Хорватії.

Досьє

Невен Джурасек

Народився 15 серпня 1998 року в м. Вараждин (Хорватія)
Зріст: 173 см
Амплуа: центральний півзахисник

Кар’єра: «Динамо» (Загреб) (2015–2018), «Локомотив» (Загреб) (2018–2019), «Вараждин» (2019–2021), «Дніпро-1» (2021–2022), «Олімпія» (Любляна)

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#Шахтар #Джурасек
Ольга Романова
редактор
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