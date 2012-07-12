«Шахтар» підписав контракт с хорватським півзахисником

Донецький «Шахтар» оголосив про підписання півзахисника Динамо Загреб Невена Джурасека, який у минулому сезоні виступав в оренді за Дніпро-1.

23-річний хорватський футболіст підписав із «Шахтарем» контракт на 2 роки, інформує пресслужба донецького клубу.



Невен Джурасек – вихованець «Вараждина», 2015 року перейшов до загребського «Динамо». У головній команді найсильнішого клубу Хорватії зіграв 3 матчі, ще в 36 поєдинках представляв другий склад. Виходив на поле в 5 зустрічах Юнацької ліги УЄФА. Сезон-2018/19 футболіст провів у загребському «Локомотиві» (15 матчів), а потім 2 роки виступав за «Вараждин» (63 гри, 4 голи). Сезон-2021/22 розпочав в оренді в «Дніпрі-1» (19 матчів), а завершив у словенській «Олімпії» (6 ігор).



Від 2014 року постійно виступав за юнацькі та молодіжні збірні Хорватії.



Досьє



Невен Джурасек



Народився 15 серпня 1998 року в м. Вараждин (Хорватія)

Зріст: 173 см

Амплуа: центральний півзахисник



Кар’єра: «Динамо» (Загреб) (2015–2018), «Локомотив» (Загреб) (2018–2019), «Вараждин» (2019–2021), «Дніпро-1» (2021–2022), «Олімпія» (Любляна)