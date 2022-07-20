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  • Бійці харківського підрозділу "Kraken" захопили на Донбасі розвідника ГРУ РФ, - ВІДЕО
Роман Лазоренко
головний редактор
18:07, Сьогодні
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Бійці харківського підрозділу "Kraken" захопили на Донбасі розвідника ГРУ РФ, - ВІДЕО

В ході операції у Білогорівці бійцями спецпідрозділу ГУР МОУ «KRAKEN» був захоплений у полон розвідник ГРУ ВС РФ.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Ми поспілкувалися з ним, вийшло досить цікаво. Звісно ж замість правди, Ванька почав розповідати заготовлену легенду.

У ролику використаний матеріал з телефона цього ГРУшника. Будучи «досвідченим розвідником», він мав свій цифровий щоденник… Там його «бойовий шлях» Україною, спілкування з сім‘єю, дівчиною та коханкою.


Титрування ролику зроблено російською, щоб інші такі Ванькі подивилися та зрозуміли, що на кожного «я же разведос, меня так просто не возьмёшь» знайдеться місце у нашому полоні, або ж в українському чорноземі.

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#Харків #Кракен #Білогорівка #ГРУ #розвідник #росія #Донбас
Роман Лазоренко
головний редактор
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