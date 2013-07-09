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Роман Лазоренко
головний редактор
11:14, Сьогодні
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ФБР допоможе Україні протидіяти російським кібератакам

Директор ФБР Крістофер Рей обговорив з керівниками українських правоохоронних органів проблеми протидії кібератакам зі сторони росії.

Про це повідомляє офіційний Твітер ФБР.

ФБР допоможе Україні протидіяти російським кібератакам, фото-1

“Директор ФБР Крістофер Рей зустрівся з керівниками українських правоохоронних органів і кібербезпеки в Нью-Йорку, щоб обговорити триваючу кіберкампанію Росії проти України та можливості командної роботи в протистоянні російським державним кібератакам та кіберзлочинним групам”.

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#ФБР #Рей #Україна #росія #кібератаки
Роман Лазоренко
головний редактор
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