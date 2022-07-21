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Ольга Романова
редактор
12:59, Сьогодні
Надійне джерело

Російські війська обстріляли Краматорськ, Констянтинівку, Бахмут, Торецьк: зруйновано дві школи, - ФОТО

Дві школи зруйнували сьогодні, 21 липня, російські окупанти - у Краматорську та Костянтинівці.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Крім того, цієї ночі була обстріляна промислова частина Краматорська - підприємства СКМЗ та НКМЗ.

Російські війська обстріляли Краматорськ, Констянтинівку, Бахмут, Торецьк: зруйновано дві школи, - ФОТО, фото-1

Значної шкоди завдали росіяни Бахмуту: там вкотре обстріляна центральна частина міста.

Російські війська обстріляли Краматорськ, Констянтинівку, Бахмут, Торецьк: зруйновано дві школи, - ФОТО, фото-2

У Торецьку на подвір'я приватного будинку прилетіла ворожа ракета. На щастя, не розірвалася.

Російські війська обстріляли Краматорськ, Констянтинівку, Бахмут, Торецьк: зруйновано дві школи, - ФОТО, фото-3

Крім того, касетним боєприпасом рашисти обстріляли Іванівку Черкаської громади, пошкодили приватний будинок.

Російські війська обстріляли Краматорськ, Констянтинівку, Бахмут, Торецьк: зруйновано дві школи, - ФОТО, фото-4

Інформації щодо поранених та загиблих на цей час немає.

Російські війська обстріляли Краматорськ, Констянтинівку, Бахмут, Торецьк: зруйновано дві школи, - ФОТО, фото-5

Росія цілеспрямовано руйнує наші міста та селища. Не наражайте себе на небезпеку - евакуюйтеся.

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#Донеччина #Кириленко #війна #обстріли #окупанти #Краматорськ #Констянтинівка #Торецьк
Ольга Романова
редактор
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