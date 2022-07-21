Російські війська обстріляли Краматорськ, Констянтинівку, Бахмут, Торецьк: зруйновано дві школи, - ФОТО

Дві школи зруйнували сьогодні, 21 липня, російські окупанти - у Краматорську та Костянтинівці.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Крім того, цієї ночі була обстріляна промислова частина Краматорська - підприємства СКМЗ та НКМЗ.

Значної шкоди завдали росіяни Бахмуту: там вкотре обстріляна центральна частина міста.

У Торецьку на подвір'я приватного будинку прилетіла ворожа ракета. На щастя, не розірвалася.

Крім того, касетним боєприпасом рашисти обстріляли Іванівку Черкаської громади, пошкодили приватний будинок.

Інформації щодо поранених та загиблих на цей час немає.

Росія цілеспрямовано руйнує наші міста та селища. Не наражайте себе на небезпеку - евакуюйтеся.