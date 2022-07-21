Нацбанк обмежив карткові розрахунки за кордоном

Нацбанк вжив додаткових обмежувальних заходів по операціях із платіжними картками за кордоном, щоб мінімізувати витрачання міжнародних резервів на непріорітетні у воєнний час напрямки.

Про це повідомляє сайт Нацбанка.

“Національний банк вживає окремих заходів для мінімізації витрачання міжнародних резервів на непріоритетні у воєнний час напрями”, − йдеться в повідомленні.

Зокрема, із 21 липня змінено ліміт на зняття за кордоном з гривневих платіжних карток із щомісячного (50 тис. гривень в еквіваленті) на щотижневий − до 12,5 тис. гривень в еквіваленті.

Також зменшено щомісячний ліміт на P2P перекази громадян за кордон із гривневих платіжних карток українських банків зі 100 тис. гривень (в еквіваленті) до 30 тис. гривень (в еквіваленті).

Нацбанк також встановив щомісячний ліміт на розрахунки за кордоном із використанням гривневих платіжних карток у розмірі 100 тис. гривень (в еквіваленті) з усіх рахунків клієнта в банку, відкритих у національній валюті.

При цьому зазначається, що правління НБУ може запровадити окремий порядок проведення операцій купівлі валюти банками на власні потреби.

Крім того, із 25 липня 2022 року скасовано дозвіл для комерційних банків купувати готівкову гривню в іноземної фінансової установи за безготівкову іноземну валюту.

Нагадаємо, НБУ з 21 липня скорегував офіційний курс гривні до долара на 25% до 36,5686 гривень за долар. До цього з 24 лютого курс був зафіксований на рівні 29,2549 гривень за долар.