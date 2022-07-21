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  • Уже до кінця тижня в Україні буде 16 HIMARS
Роман Лазоренко
головний редактор
17:56, Сьогодні

Уже до кінця тижня в Україні буде 16 HIMARS

Уже до кінця тижня в Україні буде 16 HIMARS - наша держава отримає найближчим часом ще 4 одиниці техніки до 12, які вже працюють проти окупантів.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів під час презентації нового модуля інформаційно-аналітичної системи Головного ситуаційного центру країни «СОТА» щодо постачання озброєння від країн-партнерів, передає кореспондент LB.

«Зараз у нас 12 одиниць. Насправді буде ще чотири. Це підтвердили у Рамштайні», — заявив він.

За його словами, це буде офіційно оголошено вже найближчим часом.

«Мабуть, вже на цьому тижні. Пакет $800 млн. Там ще буде ще плюс чотири HIMARS. Усього буде 16. Ми це побачимо. Де вони будуть воювати? Це вже буде закрита інформація», — додав він.

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#Резніков #HIMARS #Україна
Роман Лазоренко
головний редактор
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