Уже до кінця тижня в Україні буде 16 HIMARS - наша держава отримає найближчим часом ще 4 одиниці техніки до 12, які вже працюють проти окупантів.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів під час презентації нового модуля інформаційно-аналітичної системи Головного ситуаційного центру країни «СОТА» щодо постачання озброєння від країн-партнерів, передає кореспондент LB.

«Зараз у нас 12 одиниць. Насправді буде ще чотири. Це підтвердили у Рамштайні», — заявив він.

За його словами, це буде офіційно оголошено вже найближчим часом.