17:56, Сьогодні
Уже до кінця тижня в Україні буде 16 HIMARS
Уже до кінця тижня в Україні буде 16 HIMARS - наша держава отримає найближчим часом ще 4 одиниці техніки до 12, які вже працюють проти окупантів.
Про це міністр оборони України Олексій Резніков розповів під час презентації нового модуля інформаційно-аналітичної системи Головного ситуаційного центру країни «СОТА» щодо постачання озброєння від країн-партнерів, передає кореспондент LB.
«Зараз у нас 12 одиниць. Насправді буде ще чотири. Це підтвердили у Рамштайні», — заявив він.
За його словами, це буде офіційно оголошено вже найближчим часом.
«Мабуть, вже на цьому тижні. Пакет $800 млн. Там ще буде ще плюс чотири HIMARS. Усього буде 16. Ми це побачимо. Де вони будуть воювати? Це вже буде закрита інформація», — додав він.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
20:24, 11 липня
08:53, 18 липня
7
live comments feed...