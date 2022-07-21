У Краматорську розбирають завали знищеної російськими "Іскандерами" школи: знайшли тіло людини, - ФОТО

Продовжується пошукова операція із розбору завалів Краматорської школи, знищеної сьогодні російськими окупантами.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Рятувальники ДСНС вже дістали з-під завалів тіло однієї людини. За оперативною інформацією, під руїнами може перебувати ще двоє людей.

Нагадаю: росіяни нанесли удар по Краматорську сьогодні близько третьої ночі.

За попередніми даними, застосували "Іскандери".

Удар прийшовся по приватному сектору: зруйновано школу, пошкоджено п'ятиповерхівку і 85 приватних будинків.