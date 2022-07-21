18:41, Сьогодні
У Краматорську розбирають завали знищеної російськими "Іскандерами" школи: знайшли тіло людини, - ФОТО
Продовжується пошукова операція із розбору завалів Краматорської школи, знищеної сьогодні російськими окупантами.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Рятувальники ДСНС вже дістали з-під завалів тіло однієї людини. За оперативною інформацією, під руїнами може перебувати ще двоє людей.
Нагадаю: росіяни нанесли удар по Краматорську сьогодні близько третьої ночі.
За попередніми даними, застосували "Іскандери".
Удар прийшовся по приватному сектору: зруйновано школу, пошкоджено п'ятиповерхівку і 85 приватних будинків.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
20:24, 11 липня
14:07, 15 липня
36
live comments feed...