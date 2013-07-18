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  • Лукашенко: Ми де-факто визнали "Л/ДНР" і Крим, якщо треба – підпишу указ, але не зараз
Ольга Романова
редактор
21:47, Сьогодні
Надійне джерело

Лукашенко: Ми де-факто визнали "Л/ДНР" і Крим, якщо треба – підпишу указ, але не зараз

Самопроголошений президент Білорусі Аляксандр Лукашенко заявив, що він де-факто й так визнав утворення "ЛНР" і "ДНР", а також анексію Криму Росією і в разі необхідності видасть відповідний указ.

Про це Лукашенко заявив в інтерв’ю AFP, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БЕЛТА.

За словами самопроголошеного президента Білорусі, зараз визнання "нічого б не додало ні Луганську, ні Донецьку, ні Криму".

"Але якщо Криму, Луганську, Донецьку треба буде продовольство, цеглу, цемент, відновлювати та інше, ми їм допомагатимемо. Треба буде - визнаємо, якщо в цьому буде сенс якийсь, але який сенс сьогодні, визнаю я публічно або не визнаю, ми фактично з ними співпрацюємо", – сказав він.

Лукашенко уточнив, що "де-факто ми визнали, що є Крим, Луганськ та Донецьк, тому що ми з ними співпрацюємо".

"Треба – визнаю указом Президента. Якщо це потрібно буде.. Але зараз це нічого не дасть додатково. Точно так, як кажуть: "От буде Лукашенко воювати в Україні чи ні?" ... Ми там просто не потрібні зараз. Точно так Луганськ, Донецьк і Крим", – додав він.

Нагадаємо, що на сьогодні терористичні утворення "ЛНР" і "ДНР" визнали Росія, невизнані й підтримувані РФ "Абхазія" та "Південна Осетія", Сирія та КНДР.

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#Лукашенко #ДНР #ЛНР
Ольга Романова
редактор
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