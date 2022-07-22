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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 39 000 окупантів та 1704 танки

З початку війни по 22 липня російська армія втратила в Україні близько 39 000 військових. Минулої доби ЗСУ знищили близько 150 окупантів, вісім броньованих машин і чотири артилерійські системи. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.07 орієнтовно склали: особового складу – 39 000 (+150) осіб ліквідовано,

Танків ‒ 1 704 (+0) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 920 (+8) од,

артилерійських систем – 863 (+4) од,

РСЗВ – 251 (+0) од,

засобів ППО – 113 (+0) од,

літаків – 221 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 713 (+3),

крилатих ракет – 167 (+0),

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 803 (+22) од,

спеціальної техніки – 72 (+0).

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