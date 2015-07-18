Ольга Романова
редактор
12:27, Сьогодні

Пушилін заборонив Google в "ДНР"

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін заборонив використання пошукової системи Google на окупованій території Донеччина.

Про це повідомляють інформ-ресурси ОРДО.

"Нелюдська пропаганда України та Заходу давно перейшла усі кордони. Відбувається справжнє цькування росіян, нав'язування брехні та дезінформації. На передовій інформаційних технологій у зв'язку з цим – пошукова система Google, яка відкрито за наказом своїх кураторів з американського уряду пропагує тероризм і насильство щодо всіх росіян і особливо населення Донбасу. Це почалося не вчора. Вважаю, що з такою ситуацією більше не варто миритися.

Нами ухвалено рішення про блокування Google на території ДНР. Так чинять у будь-якому суспільстві зі злочинцями: їх ізолюють від інших людей. Якщо Google перестане проводити свою злочинну політику і повернеться в русло закону, моралі та здорового глузду, для його роботи не буде жодних перешкод", - заяви Пушилін.

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#ДНР #Пушилін #Google
Ольга Романова
редактор
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