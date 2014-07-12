У Маріуполі робітники меткомбінату підняли бунт — люди відмовляються працювати на будівництві окупантів Про це заявив радник мера Петро Андрющенко.

«Графік з 8 до 20−00 в нелюдських умовах. Без води на сонці. Тихий саботаж, не рятує навіть „велика“ анонсована зарплата в 45 тис. рублі

На ММК ім. Ілліча робітники влаштували свій тихий бунт, відмовившись бігти на міни. Росіяни повернули саперів, робота по розчистці майже зупинилась", - написав Андрющенко.