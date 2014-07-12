В Україну надійдуть HIMARS з дальністю 300 км

Армія країни-агресорки зазнає величезних втрат по всій лінії фронту. На непідконтрольних територіях України російські склади з боєприпасами вибухають та горять, як картонні будиночки, завдяки допомозі Заходу та силам ЗСУ.





І це поки що HIMARS, які стріляють до 70 км. Але скоро надійдуть ті, що мають дальність 300 км... І які склади і нафтобази тоді горітимуть?



Також на озброєнні Збройних сил України є далекобійні реактивні системи залпового вогню, які успішно використовуються на фронті. Українські військові успішно використовують американські реактивні системи залпового вогню HIMARS проти російських окупантів. За минулий тиждень з їхньою допомогою було знищено 22 склади, чотири бази, одну нафтобазу та одну казарму ворогів, пише "Матриця свободи" І це поки що HIMARS, які стріляють до 70 км. Але скоро надійдуть ті, що мають дальність 300 км... І які склади і нафтобази тоді горітимуть?Також на озброєнні Збройних сил України є далекобійні реактивні системи залпового вогню, які успішно використовуються на фронті.

Згідно з довідником Military Balance 2021, на початку 2021 року в українській армії було 70 одиниць старих радянських РСЗВ 9П140 «Ураган» калібру 220 міліметрів, а також 81 одиниця більш потужних 300-міліметрових 9A52 «Смерч» і більше ніж 80 модернізованих в Україні "Смерчів", які називаються «Вільха».



У росії в арсеналі більше далекобійних систем залпового вогню, за даними Military Balance, на початку 2021 року в зс росії було 206 «Ураганів», а також 120 «Смерчів» і «Торнадо-С».



2 березня пресслужба українського КБ «Промінь» повідомила, що з 24 лютого ЗСУ «завдали близько 50 точних ракетних ударів ракетами Р624 «Вільха». Це нові високоточні та далекобійні ракети, які були створені лише кілька років тому. Скільки їх було зроблено, невідомо, але, судячи з публікацій у відкритих джерелах, їх було зроблено лише близько сотні.



Для української «Вільхи», «Смерчу» та його оновленої російської версії «Торнадо С» було створено безліч різних ракет із касетними, кумулятивними, осколково-фугасними та навіть термобаричними боєприпасами.

Дальність деяких спеціальних снарядів сягає 120 кілометрів, але більшість ракет стріляє щонайбільше на 90 кілометрів.

Крім того, Смерч (і його оновлені версії) може застосовуватися для дистанційного мінування - деякі ракети розкидають протитанкові та протипіхотні міни.



Скільки ракет залишилося в арсеналах ЗСУ та зс росії через чотири місяці бойових дій, невідомо.



Але достеменно відомо, що українська армія захищає свій народ, свою землю, і весь цивілізований, демократичний світ.



Українці об'єдналися заради найкращого майбутнього! Україна показала всьому світу міцну, вмотивовану, професійну армію! Україна одержала підтримку всього демократичного світу! Україна вчиться жити та воювати з агресивним сусідом! Україна навчилася давати гідну відсіч «другій армії світу»! І Україна переможе у цій війні!