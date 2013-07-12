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Роман Лазоренко
головний редактор
15:31, Сьогодні

Кораблі НАТО в акваторії Чорного моря

У болгарській акваторії Чорного моря одинадцять країн Північноатлантичного альянсу проводять щорічні військові навчання "Бриз".

Як пише болгарська видання News.bg, у навчаннях беруть участь 24 бойові та допоміжні кораблі та катери, 5 літаків, 4 вертольоти та 1390 військовослужбовців військово-морських сил Болгарії, Албанії, Бельгії, Греції, Італії, Латвії, Польщі, Румунії, США, Туреччини, Франції, а також від Командування ВМС НАТО.

Це перші масштабні навчання в Чорному морі від початку війни в Україні.

"У зв’язку з конфліктом у північній частині Чорного моря та реальною небезпекою вільного розміщення протикорабельних мін у районах навчань вжито заходів для забезпечення безпеки учасників. Військові кораблі Болгарії та Румунії вже 5 місяців працюють у таких умовах, накопичили досвід і готові йти на помірний ризик", — зазначає видання.

Нагадаємо, в Україні зазвичай проводять навчання "Сі Бриз" – багатонаціональні військові навчання, які проводяться з 1997 року, відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння і співробітництво в галузі оборонних і військових відносин між Міністерствами оборони США й України від 1993 року. Співорганізаторами навчань є Україна і США.

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#НАТО #навчання #Бриз #Чорнеморе
Роман Лазоренко
головний редактор
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