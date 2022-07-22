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  • Окупанти обстріляли Бахмут: горіли корпуса індустріального коледжу, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
17:18, Сьогодні
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Окупанти обстріляли Бахмут: горіли корпуса індустріального коледжу, - ФОТО

Сьогодні, 22 липня, на світанку внаслідок ворожого обстрілу  зазнала пошкодження покрівля та виникла пожежа у двох навчальних аудиторіях Бахмутського індустріального коледжу на площі 100 м.кв.

Про це повідомляє ДСНС України.

Окупанти обстріляли Бахмут: горіли корпуса індустріального коледжу, - ФОТО, фото-1



Пожежу ліквідували. Загиблих та травмованих на місці події немає.

Окупанти обстріляли Бахмут: горіли корпуса індустріального коледжу, - ФОТО, фото-2

Від ДСНС залучалось 17 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Окупанти обстріляли Бахмут: горіли корпуса індустріального коледжу, - ФОТО, фото-3
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#Донеччина #Бахмут #війна #обстріли #окупанти #пожежа
Ольга Романова
редактор
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