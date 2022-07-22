17:18, Сьогодні
Надійне джерело
Окупанти обстріляли Бахмут: горіли корпуса індустріального коледжу, - ФОТО
Сьогодні, 22 липня, на світанку внаслідок ворожого обстрілу зазнала пошкодження покрівля та виникла пожежа у двох навчальних аудиторіях Бахмутського індустріального коледжу на площі 100 м.кв.
Про це повідомляє ДСНС України.
Пожежу ліквідували. Загиблих та травмованих на місці події немає.
Від ДСНС залучалось 17 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
ТОП новини
Оголошення
21:58, 18 липня
66
14:07, 15 липня
36
14:26, Вчора
1
13:43, Вчора
2
17:03, 10 липня
3
live comments feed...