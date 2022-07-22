Україна підписала з Туреччиною та ООН угоду щодо розблокування експорту зерна

У Стамбулі представники України підписали з Туреччиною і генсеком ООН Антоніу Гуттерешем угоду про відновлення експорту зерна, яке було заблоковане армією окупантів в чорноморських портах.

Церемонія відбулася в палаці Долмабахче. Підписантом від України був міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від Туреччини – міністр оборони Хулусі Акар, від ООН в якості посередника – генеральний секретар Антоніу Гуттереш, інформує Lb.ua.

Гуттереш під час промови зазначив, що угода не була простою.

"Сьогодні ми зробили важливі кроки. У квітні я зустрівся з президентом Путіним і президентом Зеленським, аби вирішити проблему, і відтоді робота проходила щодня", – заявив він.

Ердоган своєю чергою висловив сподівання, що підписаний документ був корисним для України, Росії і решти світу.

Угода України укладена саме з Туреччиною і ООН, не з Росією. Росія зі свого боку підписала аналогічний договір. Російська сторона ставила підпис першою. Угода передбачає, що контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною. Жодних інших кораблів, окірм призначених для експорту зерна і повʼязаних із ним харчових продуктів, у цих портах не буде.

Передбачена відсутність супроводу суден кораблями Росії та представників країни-агресора в українських портах.

"Усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в турецьких водах у разі виникнення такої потреби", – заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Послаблення санкцій проти Росії в обмін на угоду не передбачається.