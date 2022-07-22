  • Головна
  • Україна підписала з Туреччиною та ООН угоду щодо розблокування експорту зерна
Роман Лазоренко
головний редактор
17:27, Сьогодні
Надійне джерело

Україна підписала з Туреччиною та ООН угоду щодо розблокування експорту зерна

У Стамбулі представники України підписали з Туреччиною і генсеком ООН Антоніу Гуттерешем угоду про відновлення експорту зерна, яке було заблоковане армією окупантів в чорноморських портах. 

Церемонія відбулася в палаці Долмабахче. Підписантом від України був міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від Туреччини – міністр оборони Хулусі Акар, від ООН в якості посередника – генеральний секретар Антоніу Гуттереш, інформує Lb.ua.

Гуттереш під час промови зазначив, що угода не була простою. 

"Сьогодні ми зробили важливі кроки. У квітні я зустрівся з президентом Путіним і президентом Зеленським, аби вирішити проблему, і відтоді робота проходила щодня", – заявив він. 

Ердоган своєю чергою висловив сподівання, що підписаний документ був корисним для України, Росії і решти світу. 

Угода України укладена саме з Туреччиною і ООН, не з Росією. Росія зі свого боку підписала аналогічний договір. Російська сторона ставила підпис першою. Угода передбачає, що контроль за портами "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний" повністю залишається за українською стороною. Жодних інших кораблів, окірм призначених для експорту зерна і повʼязаних із ним харчових продуктів, у цих портах не буде. 

Передбачена відсутність супроводу суден кораблями Росії та представників країни-агресора в українських портах.

"Усі перевірки транспортних кораблів здійснюватимуться спільними групами в турецьких водах у разі виникнення такої потреби", – заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк. 

Послаблення санкцій проти Росії в обмін на угоду не передбачається.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Україна #Стамбул #експортзерна
Роман Лазоренко
головний редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Політичні новини", "Прес-реліз" та "Партнерський спецпроект" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту