Бразильська зірка "Шахтаря" буде грати за титулований італійський клуб

Італійська "Фіорентина" оголосила про підписання бразильського захисника донецького "Шахтаря" Додо. Про це повідомляє офіційний сайт Фіорентини, інформує "НВ".

Додо підписав з Фіорентиною контракт на п’ять сезонів — до літа 2027 року.

Сума трансферу не розголошується, але, за інформацією ЗМІ, Фіорентина заплатить Шахтарю за гравця 14,5 млн євро, ще 3,5 млн євро«гірники» можуть отримати як бонус.

Днями футболіст опублікував у своєму акаунті в Instagram пост, у якому попрощався з Шахтарем.

Додо виступав за Шахтар із січня 2018 року і за цей час зіграв за донецький клуб у 97 матчах у всіх турнірах, у яких забив п’ять голів.

Раніше повідомлялося, що півзахисник "Шахтаря" Маркос Антоніо перейшов у Лаціо, хавбек Алан Патрік став гравцем бразильського "Інтернасьонала", а нападник Жуніор Мораес підписав контракт з бразильським Корінтіансом.

Також після початку повномасштабної війни Шахтар залишили Богдан В’юнік(Цюрих), Вітао(Інтернасьонал), Тете(Ліон), Вінісіус Тобіас(Реал) та Майкон(Корінтіанс).

Крім цього, до "Бенфіки" перейшов зірковий футболіст Давід Нерес, якого "Шахтар" придбав в "Аякса" в січні 2022 року.