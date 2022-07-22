Бразильська зірка "Шахтаря" буде грати за титулований італійський клуб
Італійська "Фіорентина" оголосила про підписання бразильського захисника донецького "Шахтаря" Додо.
Про це повідомляє офіційний сайт Фіорентини, інформує "НВ".
Додо підписав з Фіорентиною контракт на п’ять сезонів — до літа 2027 року.
Сума трансферу не розголошується, але, за інформацією ЗМІ, Фіорентина заплатить Шахтарю за гравця 14,5 млн євро, ще 3,5 млн євро«гірники» можуть отримати як бонус.
Додо виступав за Шахтар із січня 2018 року і за цей час зіграв за донецький клуб у 97 матчах у всіх турнірах, у яких забив п’ять голів.
Раніше повідомлялося, що півзахисник "Шахтаря" Маркос Антоніо перейшов у Лаціо, хавбек Алан Патрік став гравцем бразильського "Інтернасьонала", а нападник Жуніор Мораес підписав контракт з бразильським Корінтіансом.
Також після початку повномасштабної війни Шахтар залишили Богдан В’юнік(Цюрих), Вітао(Інтернасьонал), Тете(Ліон), Вінісіус Тобіас(Реал) та Майкон(Корінтіанс).
Крім цього, до "Бенфіки" перейшов зірковий футболіст Давід Нерес, якого "Шахтар" придбав в "Аякса" в січні 2022 року.