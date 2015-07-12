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  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 39 240 окупантів та 1708 танків
Роман Лазоренко
головний редактор
11:24, Сьогодні
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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 39 240 окупантів та 1708 танків

Росія за минулу добу 22 липня втратила у повномасштабній війні проти України близько 240 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 39 240 солдатів.

Крім того, за даними українського командування, російська армія зазнала таких втрат:

  • 1708 танків (чотири за останню добу)
  • 3929 бойових броньованих машин (+9)
  • 864 артилерійські системи (+1)
  • 253 РСЗВ (+2)
  • 113 засобів ППО
  • 221 літак
  • 188 гелікоптерів
  • 714 БПЛА оперативно-тактичного рівня (+1)
  • 167 крилатих ракет
  • 15 кораблів /катерів
  • 2820 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн (+17)
  • 72 одиниці спеціальної техніки.
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 39 240 окупантів та 1708 танків, фото-1

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському, Криворізькому та Бахмутському напрямках.

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#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Роман Лазоренко
головний редактор
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