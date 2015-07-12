ЗСУ успішно відбили атаки росіян у напрямку Верхньокам’янського та Сіверська

На Слов’янському напрямку активних дій з боку противника не відзначається.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ на ранок, 23 липня.

"Ворог обстріляв райони Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібровного, Мазанівки, Протопопівки, Чепіля, Великої Комишувахи, Норцівки, Богородичного, Вірнопілля та Карнаухівки", - йдеться у повідомленні.

На Краматорському напрямку противник здійснював обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Верхньокамʼянського, Стародубівки, Пискунівки, Сіверська, Білогорівки, Григорівки, Спірного та Виїмки.

"Штурмові дії у напрямку Верхньокам’янського та Сіверська українські захисники успішно відбили", - відзначили віськові.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли із артилерії райони Яковлівки, Соледара, Бахмута, Покровського, Бахмутського та Новолуганського. Біля останнього також завдали авіаційних ударів.

У Генштабі зазначили, що ворог знову вів штурмові дії в напрямках Покровського та території Вуглегірської ТЕС і знову зазнав втрат та відійшов.

"На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Новобахмутівка, Піски, Вугледар, Опитне, Водяне, Пречистівка, Мала Токмачка, Новояковлівка, Успенівка, Оріхів, Павлівка, Новопіль, Щербаки, Новоандріївка та Малі Щербаки. Також ворог завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Кам’янки", - повідомили наші військові.