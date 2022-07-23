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  • У "Л-ДНР" за ніч знищено низку російських складів боєприпасів, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
12:56, Сьогодні

У "Л-ДНР" за ніч знищено низку російських складів боєприпасів, - ФОТО

На окупованій території Донецької та Луганської областей у ніч на 23 липня підірвано та ліквідовано низку військових складів.

Про це повідомляють у соцмережі.

Зокрема, рашисти залишилися без боекомплекту у Київському та Ворошилівському районах Донецька та на рембазі у Горлівці Донецької області.

У "Л-ДНР" за ніч знищено низку російських складів боєприпасів, - ФОТО, фото-1
У "Л-ДНР" за ніч знищено низку російських складів боєприпасів, - ФОТО, фото-2



Також про знищення боєкомплекту повідомляють у Слов'яносербському районі Луганської області та казарми російських окупантів у Кадіївці (раніше - Стаханів).

"Стаханов - приліт у 9 училище по Гагаріна, казарма. Поки відомо про 20 300-х , завали розбираються", - йдеться у повідомленні.
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#війна #вибух #ДНР #ЛНР #військовісклади
Ольга Романова
редактор
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