12:56, Сьогодні
У "Л-ДНР" за ніч знищено низку російських складів боєприпасів, - ФОТО
На окупованій території Донецької та Луганської областей у ніч на 23 липня підірвано та ліквідовано низку військових складів.
Про це повідомляють у соцмережі.
Зокрема, рашисти залишилися без боекомплекту у Київському та Ворошилівському районах Донецька та на рембазі у Горлівці Донецької області.
Також про знищення боєкомплекту повідомляють у Слов'яносербському районі Луганської області та казарми російських окупантів у Кадіївці (раніше - Стаханів).
"Стаханов - приліт у 9 училище по Гагаріна, казарма. Поки відомо про 20 300-х , завали розбираються", - йдеться у повідомленні.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
15:31
Вчора
15:17
Вчора
ТОП новини
Оголошення
20:24, 11 липня
13:06, 9 липня
2
live comments feed...