У "Л-ДНР" за ніч знищено низку російських складів боєприпасів, - ФОТО

На окупованій території Донецької та Луганської областей у ніч на 23 липня підірвано та ліквідовано низку військових складів.



Про це повідомляють у соцмережі.

Зокрема, рашисти залишилися без боекомплекту у Київському та Ворошилівському районах Донецька та на рембазі у Горлівці Донецької області.





Також про знищення боєкомплекту повідомляють у Слов'яносербському районі Луганської області та казарми російських окупантів у Кадіївці (раніше - Стаханів).

"Стаханов - приліт у 9 училище по Гагаріна, казарма. Поки відомо про 20 300-х , завали розбираються", - йдеться у повідомленні.