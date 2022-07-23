Надійне джерело

ЗСУ знищили у Лисичанську 50 окупантів

Українські захисники знищили в окупованому Лисичанську 50 росіян. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. "Хлопок" в окупованому Лисичанську. Масовий "інфаркт" у півсотні орків. "штаб 6-го полку, другого армійського корпусу" - мінус 50 рашистів". Гайдай натякнув, що окупанти проводили "нараду" в будівлі суду у Лисичанську.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Ольга Романова редактор