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ЗСУ знищили у Лисичанську 50 окупантів
Українські захисники знищили в окупованому Лисичанську 50 росіян.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Хлопок" в окупованому Лисичанську. Масовий "інфаркт" у півсотні орків. "штаб 6-го полку, другого армійського корпусу" - мінус 50 рашистів".
Гайдай натякнув, що окупанти проводили "нараду" в будівлі суду у Лисичанську.
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