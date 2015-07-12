Біля Лисичанська артилерія ЗСУ накрила вогнем ОМОН із Сахаліну: знищено 12 спецпризначенців
Поблизу Лисичанська під смертельний вогонь потрапив ОМОН із Сахаліна, у Кадіївці зруйновано казарму з військовими.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Сили оборони України завдають противнику втрат на всіх напрямках, де йдуть активні бойові дії.
А західна артилерія допомагає тримати у напрузі росіян у тилу.
За останні тижні ми уразили декілька складів із боєприпасами і скупчень окупантів лише на Луганщині. Багато успішний влучань і на Донеччині, що не дає змогу ворогу атакувати інтенсивніше. Скажу більше – щоночі вони не сплять, а чекають, що по ним можуть влучити.
Зокрема, вчора у Кадіївці руйнувань зазнало приміщення, де перебували російські військові. Втрати уточнюються.
А поблизу Лисичанська наші артилеристи накрили вогнем російських окупантів, які щойно прибули на ротацію.
А саме, загін сахалінського ОМОНу, який за наказом кремля прибув на війну в Україну. Знищено щонайменше 12 спецпризначенців ворога. Багато росіян поранено.