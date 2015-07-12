Біля Лисичанська артилерія ЗСУ накрила вогнем ОМОН із Сахаліну: знищено 12 спецпризначенців

Поблизу Лисичанська під смертельний вогонь потрапив ОМОН із Сахаліна, у Кадіївці зруйновано казарму з військовими.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Сили оборони України завдають противнику втрат на всіх напрямках, де йдуть активні бойові дії.



А західна артилерія допомагає тримати у напрузі росіян у тилу.



За останні тижні ми уразили декілька складів із боєприпасами і скупчень окупантів лише на Луганщині. Багато успішний влучань і на Донеччині, що не дає змогу ворогу атакувати інтенсивніше. Скажу більше – щоночі вони не сплять, а чекають, що по ним можуть влучити.



Зокрема, вчора у Кадіївці руйнувань зазнало приміщення, де перебували російські військові. Втрати уточнюються.



А поблизу Лисичанська наші артилеристи накрили вогнем російських окупантів, які щойно прибули на ротацію.



А саме, загін сахалінського ОМОНу, який за наказом кремля прибув на війну в Україну. Знищено щонайменше 12 спецпризначенців ворога. Багато росіян поранено.