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  • Біля Лисичанська артилерія ЗСУ накрила вогнем ОМОН із Сахаліну: знищено 12 спецпризначенців
Ольга Романова
редактор
09:52, Сьогодні
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Біля Лисичанська артилерія ЗСУ накрила вогнем ОМОН із Сахаліну: знищено 12 спецпризначенців

Поблизу Лисичанська під смертельний вогонь потрапив ОМОН із Сахаліна, у Кадіївці зруйновано казарму з військовими.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Сили оборони України завдають противнику втрат на всіх напрямках, де йдуть активні бойові дії.

А західна артилерія допомагає тримати у напрузі росіян у тилу.

За останні тижні ми уразили декілька складів із боєприпасами і скупчень окупантів лише на Луганщині. Багато успішний влучань і на Донеччині, що не дає змогу ворогу атакувати інтенсивніше. Скажу більше – щоночі вони не сплять, а чекають, що по ним можуть влучити.

Зокрема, вчора у Кадіївці руйнувань зазнало приміщення, де перебували російські військові. Втрати уточнюються.

А поблизу Лисичанська наші артилеристи накрили вогнем російських окупантів, які щойно прибули на ротацію.

А саме, загін сахалінського ОМОНу, який за наказом кремля прибув на війну в Україну. Знищено щонайменше 12 спецпризначенців ворога. Багато росіян поранено.

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#Луганщина #Гайдай #обстріли #Лисичанськ #ЗСУ #окупанти #ОМОН #Сахалін
Ольга Романова
редактор
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