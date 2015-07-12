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Захисники України з початку російського вторгнення знищили 39 520 окупантів та 1722 танків

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого по 24 липня орієнтовно склали близько 39 520 осіб. За минулу добу знищено 280 окупантів. Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ. Інші втрати: танків – 1722 (+14);

бойових броньованих машин – 3942 (+13);

артилерійських систем – 869 (+5);

РСЗВ – 255 (+2);

засобів ППО – 113 (+0);

літаків – 221 (+0);

гелікоптерів – 188 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+0);

крилатих ракет – 170 (+3);

кораблів/катерів – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 2823 (+3);

спеціальної техніки – 73 (+1). "Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку", – зазначили в Генштабі.

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Ольга Романова редактор