  • Головна
  • Захисники України з початку російського вторгнення знищили 39 520 окупантів та 1722 танків
Ольга Романова
редактор
10:24, Сьогодні
Надійне джерело

Захисники України з початку російського вторгнення знищили 39 520 окупантів та 1722 танків

Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого по 24 липня орієнтовно склали близько 39 520 осіб. За минулу добу знищено 280 окупантів. 

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Інші втрати:

  • танків – 1722 (+14);
  • бойових броньованих машин – 3942 (+13);
  • артилерійських систем – 869 (+5);
  • РСЗВ – 255 (+2); 
  • засобів ППО – 113 (+0);
  • літаків – 221 (+0); 
  • гелікоптерів – 188 (+0); 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+0);
  • крилатих ракет – 170 (+3);
  • кораблів/катерів – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2823 (+3);
  • спеціальної техніки – 73 (+1).
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 39 520 окупантів та 1722 танків, фото-1

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку", – зазначили в Генштабі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#ЗСУ #Генштаб #втрати #окупанти
Ольга Романова
редактор
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Останні новини
Спецтема
Війна за незалежніть
Всі матеріали тут
Підприємства Донецка
Объявления Донецка - OBYAVA.ua
Кадрове агентство LEADER-LTD / ЛІДЕР-ЛТД, підбір персоналу, робота за кордоном, візова підтримка
+380(96)119-00-10, +380(66)245-90-09
Стероид Шоп (steroidsshop-ua): Купить стероиды и анаболики || Отзывы о магазине Стероид Шоп
+38 (093) 243-31-86
СПЕЦМЕДТРАНС перевозка больных по городу и Украине
+380(73)009-41-40, +380(99)009-41-40
Магазин стероидов Hulkshop
+380(66)126-76-26, +380(67)126-76-26
Додати підприємство
Оголошення
live comments feed...
Google PlayApp Store

Допускається цитування матеріалів без отримання попередньої згоди 62.ua за умови розміщення в тексті обов'язкового посилання на 62.ua - Сайт города Донецка. Для інтернет-видань обов'язкове розміщення прямого, відкритого для пошукових систем гіперпосилання на цитовані статті не нижче другого абзацу в тексті або в якості джерела. Порушення виняткових прав переслідується Законом.

Матеріали з плашками "Новини компаній", "Промо", "Партнерський матеріал", "Політичні новини", "Прес-реліз" та "Партнерський спецпроект" публікуються на правах реклами.

Реклама на сайті Франшиза "CitySites" Правила класифайд Редакційна політика Політика конфіденційності Правила сайту