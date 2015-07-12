10:24, Сьогодні
Надійне джерело
Захисники України з початку російського вторгнення знищили 39 520 окупантів та 1722 танків
Загальні бойові втрати російських військ з 24 лютого по 24 липня орієнтовно склали близько 39 520 осіб. За минулу добу знищено 280 окупантів.
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Інші втрати:
- танків – 1722 (+14);
- бойових броньованих машин – 3942 (+13);
- артилерійських систем – 869 (+5);
- РСЗВ – 255 (+2);
- засобів ППО – 113 (+0);
- літаків – 221 (+0);
- гелікоптерів – 188 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 714 (+0);
- крилатих ракет – 170 (+3);
- кораблів/катерів – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2823 (+3);
- спеціальної техніки – 73 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку", – зазначили в Генштабі.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
16:29
Вчора
ТОП новини
Не вистачає гарматного мʼяса: окупанти почнуть нову хвилю мобілізації на окупованих територіях Донбасу
Оголошення
20:24, 11 липня
08:23, 12 липня
15
live comments feed...