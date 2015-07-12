На Донеччині, потрапивши в засідку росіян, загинули два американці, канадець і швед із іноземного легіону

Двоє громадян США, один громадянин Канади і громадянин Швеції загинули на передовій у Донецькій області, де служили як добровольці в лавах Інтернаціонального легіону ЗСУ.

Про це повідомляє Politico із посиланням на командира легіону Руслана Мірошніченка, інформує "НВ".

Він заявив, що 18 липня загинули американці Люк«Скайвокер» Луцишин і Браян Янг, а також Еміль-Антуан Руа-Сіруа з Канади та Едвард Селандер Патріньяні зі Швеції. Чоловіки входили до складу сил спеціального призначення територіальної оборони Збройних Сил України. Їхній підрозділ базується поблизу Сіверська, міста на сході Донецької області, яке стало ціллю російських сил вторгнення.

Зазначається, що намагаючись уповільнити просування Росії, іноземні добровольці розміщувалися біля села Григорівка, неподалік від Сіверська. Там, за словами Мірошниченка, «хлопцям було поставлено завдання зайняти вогневі позиції» і розчистити яр, де російські сили відпрацьовували переправу через річку.

«Вони зробили це успішно. Але наприкінці завдання вони потрапили в засідку російських танків. Перший снаряд поранив Люка. Троє хлопців, Едвард, Еміль і Браян, негайно спробували допомогти Люку, надати першу допомогу та евакуювати його з цього місця. Потім другий снаряд убив їх усіх», — сказав Мірошніченко.

Згідно зі звітом про ситуацію, отриманим Politico, іноземні бійці були направлені в цей район для підкріплення українських військ спеціально через їхні навички та досвід.

«Розпочали підготовку до розчищення яру на східній околиці села Григорівка. Підготовка велася на підставі наступної інформації: вночі сили противника переправилися через річку і закріпилися в яру, можливо, закопавшись. Була явна загроза створення плацдарму та згрупування сил для удару по флангу і тилу угруповання наших військ», — йдеться в донесенні командира.

Для виконання цього завдання була створена група професіоналів, які мають відповідний досвід війни в Іраку та Афганістані. Двоє розвідників перевіряли територію, їх підтримувала кулеметно-гранатометна група на випадок бойового зіткнення та необхідності прикриття відходу розвідгрупи, а також з метою вогневого ураження противника. Поки група просувалася вперед, йдеться у звіті, «група прикриття потрапила під сильний мінометний вогонь ворожої артилерії калібру 120 мм або більше та касетних боєприпасів». Ще двоє військових отримали поранення під час цієї атаки.

У повідомленні йдеться, що щонайменше шість російських танків «підтримували чотири БТРи чисельністю до 70 піхотинців». Згідно зі звітом, російські сили продовжували обстрілювати групу з важкої артилерії, коригованої безпілотниками, понад дві години.

«У результаті двогодинного напруженого бою ворог відступив із великими втратами», — йдеться у повідомленні. Тоді ж команда змогла підійти та забрати тіла іноземних бійців.

У дописі, присвяченому пам’яті чотирьох чоловіків, Мірошніченко написав: «Вони не ховалися, а шукали будь-якої нагоди, щоб допомогти, всі віддалися волонтерству і до кінця виконували свій бойовий обов’язок на передовій. Спокійно і з честю. Без пафосу, як у справжніх солдатів».

Мірошниченко запевнив, що переконається у тому, що тіла бійців буде повернуто на батьківщину.

За словами Мірошниченка, американець українського походження Луцишин, 1991 року народження, працював поліцейським у США. Янг, 1971 року народження, був американським військовим, який після поранення перебував у запасі. Коли почалося російське вторгнення, він вирішив приїхати в Україну, бо «присягнув захищати вільний світ». Сіруа, 1991 року народження, був фельдшером із досвідом роботи у Французькому іноземному легіоні. Патріньяні, 1994 року народження, був лейтенантом запасу, економістом і філософом у Швеції.