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  • Рашисти обстрілами зруйнували ще дві школи на Донетчині, - ФОТО
Ольга Романова
редактор
15:34, Сьогодні

Рашисти обстрілами зруйнували ще дві школи на Донетчині, - ФОТО

У Бахмуті та Костянтинівці російські окупанти обстріляли школи.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, розповідаючи про оперативну ситуацію станом у області на ранок 24 липня.

"Ще дві школи зруйнували російські окупанти на Донеччині сьогодні зранку - у Костянтинівці і Бахмуті. Крім того, у Новодмитрівці від рашистського вогню постраждав дитячий садок", - повідомив він.
Рашисти обстрілами зруйнували ще дві школи на Донетчині, - ФОТО, фото-1
Також близько 5-ї ранку російська ракета ударила по околицях Курахівської громади - зруйнувала приватний будинок.
Рашисти обстрілами зруйнували ще дві школи на Донетчині, - ФОТО, фото-2
"Не припиняються обстріли Сіверська, Мар'їнки та  Красногорівки - пошкоджені приватні будинки та господарські об'єкти. Про постраждалих на даний час інформація не надходила", - повідомив Павло Кириленко.


Рашисти обстрілами зруйнували ще дві школи на Донетчині, - ФОТО, фото-3
Рашисти обстрілами зруйнували ще дві школи на Донетчині, - ФОТО, фото-4
Рашисти обстрілами зруйнували ще дві школи на Донетчині, - ФОТО, фото-5
Рашисти обстрілами зруйнували ще дві школи на Донетчині, - ФОТО, фото-6
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#війна #школа #обстріл #Бахмут #Костянтинівка
Ольга Романова
редактор
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