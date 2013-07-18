Рашисти обстрілами зруйнували ще дві школи на Донетчині, - ФОТО

У Бахмуті та Костянтинівці російські окупанти обстріляли школи.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко, розповідаючи про оперативну ситуацію станом у області на ранок 24 липня.





"Ще дві школи зруйнували російські окупанти на Донеччині сьогодні зранку - у Костянтинівці і Бахмуті. Крім того, у Новодмитрівці від рашистського вогню постраждав дитячий садок", - повідомив він.

Також близько 5-ї ранку російська ракета ударила по околицях Курахівської громади - зруйнувала приватний будинок.

"Не припиняються обстріли Сіверська, Мар'їнки та Красногорівки - пошкоджені приватні будинки та господарські об'єкти. Про постраждалих на даний час інформація не надходила", - повідомив Павло Кириленко.





