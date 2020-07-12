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  • "Донецьк – це Україна!" - в окупованому місті влаштували сміливу акцію спротиву, - ФОТО, ВІДЕО
Ольга Романова
редактор
16:06, Сьогодні

"Донецьк – це Україна!" - в окупованому місті влаштували сміливу акцію спротиву, - ФОТО, ВІДЕО

Активісти українського спротиву під назвою "Жовта Стрічка" продовжують діяльність на окупованих територіях. Зокрема, патріотичні листівки з нагадуванням про неминуче повернення під контроль Києву з'явилися на вулицях Донецька.

Відповідні знімки опинилися у розпорядженні OBOZREVATEL. На них – листівки з символом міста та колись домашнім стадіоном ФК "Донбас Арена" розклеїли по місту, вказавши дату Дня Незалежності України – 24 серпня 2022 – що відзначатиметься уже за місяць, і запевнили: "Донецьк – готовий".

Активісти запевнили, що майбутнє міста – це чисте небо та Україна, а його кольори – синьо-жовті.

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#Донецьк #спротив
Ольга Романова
редактор
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