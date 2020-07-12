У "ДНР" заявили, що "феєрверк" над Донецьком - це не фосфорні боєприпаси, - ФОТО, ВІДЕО

"Феєрверк", який з'явився у окупованому Донецьку у небі увечері 23 липня, був викликаний не фосфорними боєприпасами, а запалювальними.

Про це пишуть у місцевій соцмережі з посиланням на так звану "народну міліцію ДНР" 24 липня.

"Донецьк: уночі над центральною частиною міста прогриміли вибухи і з неба посипалися "люстри". Є версія, що це не фосфор. НМ ДНР констатує: снаряд був запалювальний", - йдеться у повідомленні.

Додамо, що запалювальна зброя — зброя, яка є комплексом засобів ураження, заснованих на використанні бойових можливостей запалювальних речовин та засоби їх бойового застосування. Призначається для ураження особового складу, знищення та пошкодження озброєння і військової техніки, споруд та інших об'єктів, а також для створення пожеж в районах бойових дій.

Нагадаємо, що саме "дєнеєровці" під командуванням росіян намагаються захопити всю частину Донецької області.