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На Донеччині за добу окупанти поранили вісм мирних мешканців
За 24 липня росіяни поранили 8 мирних жителів Донеччини: 3 у Павлівці, 1 у Бахмуті, 1 у Галицинівці, 1 у Новомиколайлівці, 1 у Південному та 1 у Сіверську.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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