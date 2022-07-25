На Донеччині за добу окупанти поранили вісм мирних мешканців

За 24 липня росіяни поранили 8 мирних жителів Донеччини: 3 у Павлівці, 1 у Бахмуті, 1 у Галицинівці, 1 у Новомиколайлівці, 1 у Південному та 1 у Сіверську.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.





Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.